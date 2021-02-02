无业汉打医生：如果不痛我会来找你？

（早报讯）无业汉膝盖痛到医院看病，不满医生问他是否疼痛，反呛：“如果不痛我会来找你？”，再拳打医生头部，并紧追对方扬言要继续打他，昨（2月1日）被判坐牢5周。

被告是冯修义（58岁），他面对一项蓄意伤人和一项恶作剧的控状，32岁受害者案发时是新加坡中央医院骨科住院医生。

根据案情，2020年2月18日下午2时05分左右，受害者在值班，被告因右膝疼痛前去求医。

当时，受害者问被告情况如何，是否疼痛，但被告没有回应，受害者重复了问题，被告才回答说：“如果我不疼，我为什么会来找你？”。

话刚落下，被告就起身向受害者头部打了一拳，随后，继续挥拳头，威胁要再次殴打受害者。

受害者于是跑到隔壁诊室，通知工作人员打电话给保安和警察，再回到自己的诊室。

岂料，被告看到他后，再次要找受害者对峙，后者因此关上两个诊室之间的连接门。

被告企图用力打开连接门，并试图打开其他门，才意识到所有的门都锁上了，警察随后到达并逮捕了被告。受害者则到急诊室寻求治疗。

袭击发生后，受害者感到左耳鸣响了大约30分钟，头晕了大约30至45分钟。他的头部左侧有轻微的压痛，左拇指擦伤。

控方指出，受害者是一名医生，是受保护的医疗人员，而他的工作性质使他很容易受到伤害，因此需要严惩被告，以起到一定的威慑。

被告也有类似的案底，曾辱骂社工以及心理卫生学院的医生和护士，还打破玻璃。

被告表示没有求情的话可说，法官同意控方的说法，最终判被告坐牢5周。（人名译音）