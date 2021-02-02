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毕丹星吁政府就数据隐私展开全国对话

文 / 黄顺杰

发布 / 2021年2月2日 3:29 PM

更新 / 2021年2月2日 3:33 PM

工人党呼吁政府展开全国对话，与全民共同讨论政府如何在收集和使用个人数据以及保障公民隐私之间求取平衡，以便平息质疑，增强人民对国家的信任和与政府合作的意愿。（档案照片）

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（早报讯）随着人们越加重视数据隐私，反对党工人党呼吁政府展开全国对话，与全民共同讨论政府如何在收集和使用个人数据，以及保障公民隐私之间求取平衡，以便平息质疑，增强人民对国家的信任和与政府合作的意愿。

限制防疫数据使用方式的冠病（临时援助措施）（修正）法案，昨天（2月1日）以紧急方式提呈一读，国会今天进行二读辩论。根据法案，警方须得到刑事侦查局批准才能调用“合力追踪”和SafeEntry等防疫数据查案。主管智慧国计划的外交部长维文医生今天为辩论开场时，为政府早前没阐明警方可通过刑事诉讼法索取合力追踪数据的“错误”负起全责，并对造成的恐慌与焦虑深表遗憾。

作为首个针对部长发言作出回应的议员，国会反对党领袖、工人党阿裕尼集选区议员毕丹星，在发言中阐明工人党的立场。他指出，工人党认为，我国的当务之急是应对冠病疫情对公共卫生和经济的影响，“任何损害这一优先事项的行为都必须让步，除非有难以回绝的理由”。

毕丹星说：“政府最初强调‘合力追踪’数据只会用于追踪冠病病例的接触者，我个人的倾向是希望政府能按照当初的规划来使用合力追踪数据。”

但他补充说：“即便如此，工人党还是准备支持法案，允许警方在法案明定的特殊情况下，使用合力追踪数据查案。主要原因是，这些例外情况大大缩小了《刑事诉讼法》第20条的范围。换句话说，比起没有这项法案，有了这项法案后，新加坡人的隐私权将能得到更好的保障。”

尽管工人党支持通过法案，毕丹星认为，这起防疫数据的使用争议，仍暴露出人们对政府使用个人数据的权限和方式，尚存疑虑。为平息质疑，并增强人民对政府的信任，毕丹星呼吁政府与全民展开对话，说明政府如何在使用个人数据以及保障公众隐私之间取得平衡。

他建议，政府应主动告知民众它收集了哪些数据，以及如何确保相关程序健全完善。他也呼吁政府透过法律向全民保证，有关当局的调查权和数据收集权必须符合合法目的，并受到严格监督，以免个人数据被滥用。

毕丹星说：“冠病是一场前所未有的危机。但就如何在治安和隐私之间找到一个更好的平衡点而言，政府不该忽视此次合力追踪争议所带来的一些教训。”

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