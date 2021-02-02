毕丹星吁政府就数据隐私展开全国对话

（早报讯）随着人们越加重视数据隐私，反对党工人党呼吁政府展开全国对话，与全民共同讨论政府如何在收集和使用个人数据，以及保障公民隐私之间求取平衡，以便平息质疑，增强人民对国家的信任和与政府合作的意愿。

限制防疫数据使用方式的冠病（临时援助措施）（修正）法案，昨天（2月1日）以紧急方式提呈一读，国会今天进行二读辩论。根据法案，警方须得到刑事侦查局批准才能调用“合力追踪”和SafeEntry等防疫数据查案。主管智慧国计划的外交部长维文医生今天为辩论开场时，为政府早前没阐明警方可通过刑事诉讼法索取合力追踪数据的“错误”负起全责，并对造成的恐慌与焦虑深表遗憾。

作为首个针对部长发言作出回应的议员，国会反对党领袖、工人党阿裕尼集选区议员毕丹星，在发言中阐明工人党的立场。他指出，工人党认为，我国的当务之急是应对冠病疫情对公共卫生和经济的影响，“任何损害这一优先事项的行为都必须让步，除非有难以回绝的理由”。

毕丹星说：“政府最初强调‘合力追踪’数据只会用于追踪冠病病例的接触者，我个人的倾向是希望政府能按照当初的规划来使用合力追踪数据。”

但他补充说：“即便如此，工人党还是准备支持法案，允许警方在法案明定的特殊情况下，使用合力追踪数据查案。主要原因是，这些例外情况大大缩小了《刑事诉讼法》第20条的范围。换句话说，比起没有这项法案，有了这项法案后，新加坡人的隐私权将能得到更好的保障。”

尽管工人党支持通过法案，毕丹星认为，这起防疫数据的使用争议，仍暴露出人们对政府使用个人数据的权限和方式，尚存疑虑。为平息质疑，并增强人民对政府的信任，毕丹星呼吁政府与全民展开对话，说明政府如何在使用个人数据以及保障公众隐私之间取得平衡。

他建议，政府应主动告知民众它收集了哪些数据，以及如何确保相关程序健全完善。他也呼吁政府透过法律向全民保证，有关当局的调查权和数据收集权必须符合合法目的，并受到严格监督，以免个人数据被滥用。

毕丹星说：“冠病是一场前所未有的危机。但就如何在治安和隐私之间找到一个更好的平衡点而言，政府不该忽视此次合力追踪争议所带来的一些教训。”