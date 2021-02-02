新航再次入选《财富》50大全球最受赞赏公司排行榜

（早报讯）新加坡航空公司再次入选《财富》杂志年度50大“全球最受赞赏的公司”，在各大国际知名品牌当中排名第34，也是榜上排名第二的亚洲品牌。

《财富》是在向全球约1万5600名各行业执行人员、董事和分析师进行调查，对吸引人才能力、管理质量、企业社会责任、创新能力、产品与服务质量、长期投资价值等九项标准评分后得出本年度排行。

50大名单当中，苹果公司、亚马逊、微软、华特迪士尼分别蝉联第一至第四位，其他跻身十大的依序为星巴克、保险和多元化投资集团伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）、谷歌母公司Alphabet、摩根大通、影音平台Netflix和美国大型批发超市好市多（Costco Wholesale）。

今年上榜的亚洲公司共有三家，分别是排在第31位的丰田（Toyota）、新航和排在第49位的三星。

新航前年取得第18名，去年取得第28名，今年排名则进一步下滑，并再次被丰田超越成为亚洲最受赞赏的公司。不过，新航在榜上仍排在宝马、万事达（Mastercard）、威士（VISA）和国际商业机器公司（IBM）等品牌之前。

新航对再次入选《财富》“全球最受赞赏的公司”排行榜引以为荣，并对客户的支持和员工的付出表示感谢。“这是对我们在产品、服务和企业卓越方面付出的认可。这也证明了我们正进行的转型，以及不断创新并把数码科技结合进业务所取得的成功。”