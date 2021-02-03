去年公积金总填补额历来最高 达30亿元

（早报讯）冠病疫情之际，国人更积极规划自己和亲人的退休生活，去年的公积金总填补额历来最高，达30亿元。

根据中央公积金局今早（3日）发出的文告，去年有14万名公积金会员透过退休存款填补计划（Retirement Sum Topping-Up Scheme），填补了30亿元的存款，比2019年高出了40％。单是去年最后一个季度，填补额就达12亿元，显著高出前年同期。

上述14万名会员中，超过三分之一是首次进行填补，比前年多了超过50％。其中，35岁以下的会员比前年多了86％，是增幅最大的年龄层。

公积金局也指出，会员除了更积极为自己的退休生活存款，去年也有更多会员为父母填补公积金户头，增幅达27％。

会员为自己的公积金户头进行填补时，可享有等同现金填补金额的减税优惠，每年最多可达7000元。要是也为亲人（父母、配偶父母、祖父母、外公外婆、配偶祖父母、配偶和兄弟姐妹）填补公积金户头，每年可享有额外减税，最高可达7000元。

会员不必一次过填补大笔金额，可用电子扣款机制财路（GIRO），每次填补小金额。会员可登入公积金网站或下载myCPF手机应用，随时填补公积金户头。欲知更多有关退休存款填补计划的详情，可上网www.cpf.gov.sg/rstu查询。