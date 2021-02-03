巴刹人气旺 摊主：9点前不要来

（早报讯）年关将至，牛车水大厦巴刹人气旺，昨早（2月2日）一度出现百人长龙，有摊主吁公众不要在早上9点前光顾。

下周四（11日）就是除夕夜，尽管疫情有诸多安全管理措施要遵守，不少国人过节兴致不减，忙着为春节购入年货。

牛车水大厦巴刹昨天清晨出现逾百名公众排队的一幕，要购买海鲜和火锅配料，许多公众甚至从兀兰或金文泰远道而来。

《海峡时报》记者昨早走访巴刹，发现现场只有单个入口，外面则有超过120人按一米安全距离排队等候。

站立告示栏也明确表示，任何时间都只允许最多300名公众在内，受访公众表示，昨天是第一次需要排队，平均每间隔一段时间，会允许20人入内。

上午11时30分，人流限制放宽，更多公众进入位于地下层的湿巴刹，约中午时分现人潮，约有300人在流动。

公众表示，牛车水大厦的货物齐全，可买到比较特别的酿豆腐以及更便宜的海鲜，而一些受欢迎的摊位吸引更多顾客，导致部分区域更为拥堵。

排了约20分钟才进入巴刹的沈美玲（67岁，家庭主妇）说，如今酿豆腐的鱼泥到处缺货。

“我一直远离人多的地方，所以不担心会感染冠病。”

鱼摊老板娘刘诗婷（64岁）透露，从上周末起，巴刹人潮增加两倍，摊位在下午2时关门，几乎所有虾子会一扫而光。

帮助父亲卖鱼的周慧敏（19岁）则说：“我们告诉顾客，尖峰时段不要来，尤其是早上9点前，会很拥挤。”

自上个月15日起，更多安全距离大使被部署在牛车水进行巡视。

国家环境局发言人受询时说，过去一个星期已采取安全管理措施，任何时间仅允许300名公众在巴刹内购物。

问及人流限制措施为何在11时30分放宽，发言人说，经观察人潮已缓解因此放宽人流。