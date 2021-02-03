3年内屡用棍子敲邻居竹竿 阿叔被判戴电子追踪器

（早报讯）一名患癌的无业汉指楼上邻居制造噪音，3年内多次在家用棍子敲邻居的晒衣竹竿，被邻居拍下举报，最终被判9个月日间报到令。

被告张忠良（57岁，译音）触犯9项控状，包括鲁莽行事以及防止骚扰法令的罪行。受害者是被告楼上的女邻居。

zaobao.sg日前报道，去年3月15日早上10时13分左右，邻居听见敲打和喊叫声，随后发现声音来自厨房窗外。

邻居随后看见被告使用一支杆子敲打晒在厨房外的竹竿，导致竹竿猛烈摇晃。邻居劝被告停手，但反遭被告辱骂。

隔月，邻居在洗衣时，情况再度发生，还听到被告用英语、广东话和福建话辱骂她；两起事故中，邻居都用手机拍下被告的行径，报警揭发。

被告声称邻居制造了许多噪音，影响他的健康，他才用这种方式“反击”，就是为向邻居证明，自己也能制造声响。不过，当警方到邻居住家时，并没有听见被告所指的噪音。

调查显示，被告如此的行径已有3年，尽管警方多次调解，但被告仍一再地扰邻。

被告昨日（2月2日）出庭受审，他指自己在2000年患癌，之后身体一直不好，肌肉无力，每天需要靠跑步维持肌力，因此无法长期工作。

法官下判时指出，鉴于被告不适合强制性治疗、缓刑监视以及社区服务令，最终判被告9个月日间报到令（Day Reporting Order），并佩戴电子追踪器，每晚10时至早6时不能出门。

被告认为追踪器会影响跑步，求免戴，遭法官拒绝。