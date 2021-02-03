WEF年会延至8月中在新加坡举行

（早报讯）原定今年5月在我国举行的世界经济论坛特别年度会议，将改期至今年8月。世界经济论坛指出，我国的本土冠病感染情况维持在“微乎其微”的水平，该组织和我国政府也有信心确保会议安全举行，之所以延期是因为对抗疫情在国际上依然具挑战性。

世界经济论坛（World Economic Forum，简称WEF）今晚（2月3日）发文告宣布，今年其特别年度会议将改于8月17日至20日在新加坡举行。

文告指出，目前的全球旅游限制使得在今年上半年策划一场面对面会议变得艰难，加上各地实行不同的隔离和航空交通条例，要确保各国参与者能及时做好安排需要更多的准备时间。

我国贸工部随后答复媒体询问时指出，有鉴于全球旅游限制和现阶段对抗病毒的国际挑战，WEF提议改在上述日期举行年会。

贸工部说：“新加坡政府理解WEF面对的挑战，并已同意改期。我们将继续与WEF紧密合作，在新加坡主办一场安全而成功的特别年度会议。”

汇聚全球政要、商界领袖和学者的WEF年会将是首次在亚洲举办。鉴于全球疫情局势反复，今年的年会已非首次改期。

往年都于1月举行的年会，早前宣布因疫情展延到5月13日至16日举行，会址也从一贯的瑞士达沃斯移师新加坡。WEF网站之后将年会日期更新为5月25日至28日。