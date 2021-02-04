本地昨日唯一一起社区病例为准备飞往印度的长期探访准证持有人

（早报讯）本地昨天（2月3日）新增一起冠病社区病例，确诊病患为一名35岁印度籍女子，她并没有出现症状，是在准备飞往印度前进行检测时确诊。

根据卫生部文告，我国昨天新增18起确诊病例，17起由境外输入。这些输入病例在抵达新加坡后都遵守居家通知或隔离，当中只有一人出现症状。

新增的唯一社区确诊病患持长期探访准证，她在去年11月30日前往印度，今年1月6日返新。她在来新加坡前，1月4日在印度接受过冠病检测，当时的检测结果为阴性。她抵新后也在指定设施完成14天的居家通知，并在1月17日再次做冠病检测，结果也呈阴性。

她原本准备再前往印度，并在启程前在2月2日再做冠病检测，检测结果呈阳性，因此立即被救护车送往竹脚妇幼医院。

卫生部表示，当局目前将这起病例归类为社区病例，在等候她的血清检测结果。如果血清检测结果为阳性，流行病学调查也显示她早前已受到感染，就会将这起病例重新归类为境外输入。在这同时，所有与她接触过的人，包括她的家人都已被隔离。

昨日17起输入病例分别来自四个国家，其中包括一名从印度回国的永久居民和一名来自印度的工作证件持有者。另有五名是工作准证持有者和九名女佣，分别来自孟加拉、印度尼西亚和马来西亚。输入病例中也有一名60岁持特别证件的船员，他从印尼抵新后接受冠病检测，结果呈阳性而转送医院治疗。