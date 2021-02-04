去年组屋区遭开罚单烟客翻倍

（早报讯）疫情期间更多人居家办公，使组屋区更多违例烟客被捉，环境局去年开的罚单比前年翻倍，达1090张。

环境局今天（4日）发文告说，疫情导致的工作、生活和行为变化，当局将执法资源集中在公众反馈较高的地方。去年接到的吸烟投诉比2019年多了25％，接到的高楼抛物反馈也增加45％。这同去年有更多人花更多时间在家办公有关。

鉴于新调整，去年在组屋区禁烟区内，如公共走廊、电梯口和楼梯间违例吸烟，遭取缔的案例比2019年高出1.12倍。

环境局调派的高楼抛物摄像机多了50％，被拍到的高楼抛物行为也增加了约80％。当局已向高楼抛物者进行超过1000个执法。

环境局去年开了超过3万6000张随地丢垃圾和违例吸烟的罚单，比2019年的4万9000张少。

环境局解释，罚单减少可归咎于去年落实的防疫措施，如为期两个月的病毒阻断措施。随着更多人居家办公，过去人流量较高的地点，如交通枢纽和商场及露天草坪等的随地丢垃圾执法行动也少了。

环境局去年10月展开了为期三个月的试验计划，在持续接到随地丢垃圾反馈和经常执法的地点设立告示板，提醒和遏制公众犯案。

告示板会列出该区的随地丢垃圾案例，及所采取的执法行动。环境局计划在今年内，在全国推出该告示板。当局也会通过数据分析改善工作流程，以缩短调派摄像机监测的等候时间。