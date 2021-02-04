一年内虐待两女佣 妇女入狱五周

（早报讯）67岁妇女不满女佣工作表现，一年内虐待两名女佣，包括捏手臂、往头上泼水、用鞋子打对方背部，今早（2月4日）被判入狱五周。

《新明日报》日前报道，被告傅秋莲在2018年6月15日，捏了一名女佣（40岁）的右手臂，造成她手臂疼痛及淤青，还骂她“白痴”“笨蛋”。

同年7月8日，被告又因女佣工作态度不好而生气，又捏了女佣的右手腕，还往对方头上泼水。此外，被告在7月21日用鞋子打了女佣的背部。

女佣因无法忍受被告的行为，在7月22日想搭德士返回女佣中介，但德士司机误会她的意思，把她带到了警局，她随后报警。

被告也在隔年3月4日抓了另一名女佣（39岁）的右手臂。几天后，被告不满女佣洗衣服的方式，又打了她的左手臂及推开她。

受害女佣当天打电话给在缅甸的弟弟，说自己被雇主打，也通报了警方。医疗报告显示，女佣的左上臂有2公分长、2公分宽的挫伤。

被告的代表律师上次求情时表示，被告在去年12月也已向两名女佣偿还2300元的赔偿金。

控方表示，被告长时间内多次对女佣动手，罪责严重，佣金并不是给女佣本身的，偿还赔偿金也是在案发很久之后，因此要求被告偿还共2980元的赔偿金，也恳请法官判被告坐牢六周。

法官今早判被告坐牢五周，并赔偿2980元，以代替坐牢七天。

被告想安排母亲去疗养院，遭控方拒绝。

被告今早出庭，全程面无表情。她的代表律师指出，被告得安排母亲去疗养院，希望3月1日服刑。

控方反驳称，距案件上次过堂已有一段时间，被告早有足够时间处理家事。

律师指，被告在本地有家，潜逃可能性低。法官最终同意被告延期服刑的申请。