今天是立春开运日 银行排队存钱 民众不比换新钞人气旺

（早报讯）立春存钱不比新钞换钱人气旺，今早（2月4日）大巴窑各大银行立春存钱的人数，要比农历新年换新钞来得少。

今早8时，记者来到大巴窑建屋局中心，观察到只有星展银行外有十多位排队的年长者。经记者询问，年长者都是为换新钞而来，并非立春存钱。从8时30分开始，陆续有人来到各大银行自动存款机前排队存钱。

新加坡和马来西亚坊间盛传，立春当天到银行存钱，能在新一年好运连连，财运滚滚。由于今年的立春落在昨日晚上，今天白天才是立春开运日。

立春前，十二生肖在立春存钱的吉时表已经在网络流行。

程雅玉（60岁，退休）9时多到储蓄银行自动存款机前排队存钱，她透露，她属牛，9时至10时59分是牛属相的大吉存钱时刻。

她说：“我在立春这天存钱已经有10年了，最开始知道立春存钱的习俗，是因为看到面簿上风水大师对立春存钱能带来好兆头的说法。根据风水大师的说法，我在今天早上7时打开房子的全部窗门，让立春的第一道阳光洒进屋内。而且，据说今天钱财只进不出，不能转账和提钱。”

在大巴窑建屋局中心各大银行前换新钞的队伍比立春存钱的队伍要长很多。虽然换新钞自1月25日就已开放，今早各大银行前依旧有不少年长者排队换新钞。

施丽丽（67岁，退休）今早8时多到星展银行外排队换新钞，她说：“我之前在自动取款机换到的两元和十元面额的钞票不是很新，今天是我首次来银行前排队换新钞。”

林爱丽（68岁，保险经纪）今早8时多来到大华银行前排队。她说，之前在星展银行换的新钞还不够，所以今天再来排队换更多新钞。