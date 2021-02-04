女童遭洋教师非礼 姐受影响成绩滑落

（早报讯）妹妹遭非礼，小姐姐一并受影响！

英国籍阅读教师非礼三岁女学生一案，控方指女童事发两年后仍走不出阴影，再也无法相信任何老师，不和其他孩子玩耍，经常会突然嚎啕大哭。女童的姐姐也因帮不了自己的妹妹，小学成绩一落千丈，见妹妹哭时也会躲在房间里哭。

另一方面，律师昨天（2月3日）在求情时说，母亲因为自责而“可能夸大其词”，惹来主控官怒斥：“被告根本毫无悔意！”

zaobao.sg日前报道，29岁的被告蒙克斯（Richard Christopher Monks）在本周一（2月1日）承认一项非礼未满14岁女生的罪名。

他是一所语言中心的阅读专家教师，2018年10月在上课时非礼三岁女学生，还用手机拍下她的臀部。

案件昨午回到国家法院，控方针对刑罚陈词时指出，虽然事件已经过了两年，但女童至今仍未走出阴影。

控方根据母亲的说法，在去年9月准备了受害人陈述书。母亲表示，女童虽然每周接受精神治疗，但她至今仍未康复，会突然间嚎啕大哭，严重时还会呕吐，家人尝试让她冷静，但都于事无补。

母亲说，女童案发前原本已能自行上厕所，但她事后害怕被告会躲在厕所内等她，只有在母亲的陪伴下才肯上厕所，因此她上学时还得穿纸尿片。女童案发后性格变得消极，从此不再和其他孩子玩耍。

除了女童以外，家人也都受到影响。母亲说，还在念小学的姐姐，想帮助妹妹却不知从何着手，结果自己的情绪也受影响，成绩一落千丈，妹妹突然崩溃大哭时，她会觉得自己没用，躲进房间哭。

母亲也感到很自责，后悔当初为女儿报读阅读班，结果害了她，她没能保护自己的女儿，两年来身心俱疲，但为了孩子只能撑下去。