民防部队紧急医药服务热线求助电话 自2000年首次下降

（早报讯）民防部队紧急医药服务热线去年一共接到19万882通求助电话，和前年相比下降0.3个百分点；这是自2000年来首次下降。

民防部队今天（2月5日）公布2020全年数据时透露上述数据，当局解释，求助电话下降是因为当局在病毒阻断措施期间及之后接到的创伤（交通意外和工作场所）意外通报有所减少，以及非紧急及虚报电话的数量有所降低。

当局表示，去年接到8835通非紧急求助电话，和前年的1万534通相比减少16.1个百分点；虚报电话则从前年的7092通，减少到去年的6094通。这相信是因为疫情期间更多人在家的关系，以及当局近年来努力教育公众不要因为非紧急事件拨打995所致。

另一方面，近年来备受关注的个人代步工具火患连续增加四年之后，从前年的115起减少40.9个百分点至去年的68起。

当中，涉及电动踏板车的火患从前年的102起减少至去年的42起。不过，涉及电动脚踏车的案件却翻倍，从前年的13起增至去年的26起。

民防部队也宣布，从3月1日起，行动中心将透过SMS的方式传链接给公众，让公众打开链接通过GIF动态图知道可如何处理成人及孩童噎着、如何进行心肺复苏及如何使用自动体外心脏除颤器（AED），并在电话中一并讲解，让公众能够率先展开急救。