新加坡企业发展局去年扶持企业同比增54％ 为经济带来184亿元附加值

（早报讯）尽管受到冠病疫情冲击，本地企业仍积极推进提升生产力、加强创新和加速国际化的项目，去年获得新加坡企业发展局（ESG）扶持的企业共1万5300个，同比增加54％。

这些公司主要来自生活潮流、贸易和现代服务行业。过去一年的努力预料为经济带来184亿元的附加值，以及在未来几年创造2万2200个专业人员、经理、执行员与技师（PMET）工作。

企发局今天（2月5日）报告它在2020年所取得的成绩。贸工部长陈振声在记者会上指出，他在过去一年向不少商业领袖征询意见，其中发现他们的态度出现转变。大部分人在去年中认为局势将在下来几年恢复到原状，但过去几个月，更多人意识到我国已回不去到疫情前的日子。

他说：“如果我们的商业领袖相信局势最终将返回到以往的状态，那他们不会倾向在商业模式、运作和人事政策上采取必要的结构性改变。相反的，那些意识到回不去疫情前的日子的企业，将更加努力转型，确保他们在已改变的经济环境中保持韧性和竞争力。”

在提高生产力和技能提升方面，去年有1万4800个企业参与这类项目，比2019年多了78％。

另一方面，受全球旅游限制措施影响，本地企业国际化的步伐放缓，去年仅有1600个企业推动国际化的方案，比前年少了38％。