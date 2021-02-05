查看冠状病毒19最新报道

游艇上举行非法圣诞聚会 九名英国籍男女及一名本地男子被控

文 / 郭培贤

发布 / 2021年2月5日 1:26 PM

更新 / 2021年2月5日 3:02 PM

去年有网民在拉扎鲁斯岛岸上拍下有不少男女在私人游艇上狂欢派对。（海峡时报）

字体大小:

（早报讯）去年底在游艇上举行圣诞聚会，超过5人一起派对狂欢遭拉扎鲁斯岛游客拍下，九名英国籍男女以及一名新加坡男子今早（2月5日）被控。

九名来自英国的男女是贝尔拉米（Mark Alexander Bellamy，29岁）、纳奇布尔（Holmes Philip Edward Knatchbull，27岁），坎贝尔（Oliver Francis William Campbell，31岁）、威廉琼斯（Thomas Cuthbert Williams-Jones，30岁）、沃特斯（Benjamin David Waters，32岁）、安娜贝尔（Annabelle Morgan Duke，26岁）、艾米·斯图尔特（Amy Alexandra Stewart，32岁）、艾米·汉特（Amy Georgina Hunt，30岁）以及艾米·罗普娜（Amy Grace Ropner，28岁）。

最后一名被告刘三毛（译音，30岁）则是新加坡永久居民。

《联合早报》日前报道，有网民将一段视频上载至面簿，说去年12月26日在拉扎鲁斯岛岸上拍下有不少男女在私人游艇ADVANT上狂欢派对。

我国当时仍处于病毒阻断措施解封第二阶段，聚会人数以最多5人为限。社交聚会人数限制是在去年12月28日解封第三阶段启动后，放宽至8人。

新加坡海事及港务管理局今年1月发出文告，指当局接获通报后介入调查，发现游艇上的乘客人数超出五人的限制，被租用来举办一场社交聚会，因此将游艇执照被吊销30天，并且不排除采取进一步的行动。

游艇上的十人今早被控，各面对一项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，指他们在游艇上非法群聚。

刘三毛以及艾米·罗普娜在庭上表示有意认罪，法官因此安排两人今年3月1日回到国家法院认罪。其余被告的案件则将在今年2月26日过堂。

若罪成，他们将面对最高1万元罚款、或长达六个月监禁，或两者兼施。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词