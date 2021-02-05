游艇上举行非法圣诞聚会 九名英国籍男女及一名本地男子被控

（早报讯）去年底在游艇上举行圣诞聚会，超过5人一起派对狂欢遭拉扎鲁斯岛游客拍下，九名英国籍男女以及一名新加坡男子今早（2月5日）被控。

九名来自英国的男女是贝尔拉米（Mark Alexander Bellamy，29岁）、纳奇布尔（Holmes Philip Edward Knatchbull，27岁），坎贝尔（Oliver Francis William Campbell，31岁）、威廉琼斯（Thomas Cuthbert Williams-Jones，30岁）、沃特斯（Benjamin David Waters，32岁）、安娜贝尔（Annabelle Morgan Duke，26岁）、艾米·斯图尔特（Amy Alexandra Stewart，32岁）、艾米·汉特（Amy Georgina Hunt，30岁）以及艾米·罗普娜（Amy Grace Ropner，28岁）。

最后一名被告刘三毛（译音，30岁）则是新加坡永久居民。

《联合早报》日前报道，有网民将一段视频上载至面簿，说去年12月26日在拉扎鲁斯岛岸上拍下有不少男女在私人游艇ADVANT上狂欢派对。

我国当时仍处于病毒阻断措施解封第二阶段，聚会人数以最多5人为限。社交聚会人数限制是在去年12月28日解封第三阶段启动后，放宽至8人。

新加坡海事及港务管理局今年1月发出文告，指当局接获通报后介入调查，发现游艇上的乘客人数超出五人的限制，被租用来举办一场社交聚会，因此将游艇执照被吊销30天，并且不排除采取进一步的行动。

游艇上的十人今早被控，各面对一项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，指他们在游艇上非法群聚。

刘三毛以及艾米·罗普娜在庭上表示有意认罪，法官因此安排两人今年3月1日回到国家法院认罪。其余被告的案件则将在今年2月26日过堂。

若罪成，他们将面对最高1万元罚款、或长达六个月监禁，或两者兼施。