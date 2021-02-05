午睡少女遭叔公非礼 叔公还持刀恐吓反指少女撒谎

（早报讯）搬进祖母家中，却如同入虎口，少女遭叔公非礼，东窗事发后，叔公却贼喊捉贼，反指少女撒谎，还拿菜刀威胁要砍人。

49岁的被告共面对两项蓄意伤人、一项刑事恐吓、一项非礼及一项挥拳阻碍警员办公的控状，受害者是他18岁的侄孙女。控方以三项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情揭露，受害者的母亲中风后，她与3名哥哥搬到祖母家中，跟被告同住一屋檐下。

在去年5月13日早晨10时，受害者做完功课，决定到主卧房睡午觉。下午2时，告走入房间，趁受害者熟睡时触碰她的大腿及私密处，受害者睁开眼时，发现被告抽回手。

受害者想到被告光天化日下竟非礼她，感到万分恐惧，告知祖母，也质问被告。

隔日傍晚，受害者的继父及祖父母当面质问被告，但被告矢口否认，导致矛盾逐渐加深。当时受害者的大哥在厨房，另一名哥哥在卧室听见双方的争吵声，忽然被告将矛头指向受害者，质问她为何盯着他。

哥哥担心受害者的安危走出卧室，但被告为此激怒，想要和他单挑，大哥嘱咐她返回卧室避免冲突。

但在受害者哭着跟哥哥回房时，被告破口大骂说受害者撒谎，气得哥哥回嘴，再度惹怒被告。

被告试图进入卧室，但大哥和祖母抓着他，三人纠缠在一起不慎跌倒，祖母头部撞到柜子鲜血直流。

此时，被告从厨房拿出菜刀，扬言要伤害哥哥，大哥和祖母再度扑上前阻止，经过一番挣扎，被告才终于冷静松手。