三家餐饮业者违例被令停业10至20天

（早报讯）三家餐饮业者因为触犯安全管理措施，被令停业10至20天。另有9家餐馆则因没有确保食客保持距离和让食客玩桌球而被罚款1000元。

位于干达哈街（Kandahar Street）的Bumbu餐馆因让一组14名食客分两桌用餐，被令从本月4日起关闭10天。

位于美智路（Beatty Road）的Darts Buddy餐馆则允许食客在晚上10时30分后，在关闭大门和卷帘门的情况下继续饮用酒类饮品，被令从本月1日起关闭10天。

客纳街（Club Street）的Drinks Emporium也因允许食客在晚上10时30分后饮用酒精饮品，被令从本月3日起关闭20天。

这是因为Drinks Emporium早在去年11月21日至30日已因同样的行为以及让食客在餐厅内玩游戏而被令关闭10天和罚款1000元。

另外9家被罚款的餐馆，则是因为未让不同组的食客之间保持1米距离，以及让食客玩桌球游戏，各被罚1000元。

74人公园与海滩违例各罚300元

74人于上周末在公园和海滩触犯安全管理措施，各被罚款300元。

当局指出，这些违规事件发生在1月30日和31日，其中包括超过8人的聚会，以及不同群组之间有互动。

另外，国家公园局也正在调查1月30日于东海岸公园和樟宜海滩公园聚会的两组人，这两组人分别都有超过20人。