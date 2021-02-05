500万团圆多多今晚开奖 全岛投注站现人龙

（早报讯）星期一才刚派彩590多万，如今“多多迷”又迎来了今晚开奖的“团圆多多”，奖金同样高达500万元，全岛多个投注站今早现人龙。

新加坡博彩公司网站显示，本周一（2月1日）开彩的多多，其头奖累积金额高达590多万元，由两注幸运彩票分得。

时隔四天后，博彩公司将在今晚再次派出奖金高达500万元的团圆多多，吸引不少多多迷下注，希望提前获得财神眷顾。

虽受疫情影响，佳节气氛不如往年，但博彩公司今年依然按照“传统”，在农历新年前推出团圆多多。

不少多多迷为赶在今晚开彩前下注，今早纷纷到投注站排队，导致多个投注站早上就出现长长人龙。

《联合晚报》摄影记者今早走访丹戎巴葛坊和武吉士一带福禄寿大厦的投注站时，看到不少人在投注站外，遵守安全距离排队下注。

博彩公司总行、分行和授权销售商今天将延长投注站的营业时间至晚上9时。电话投注的营业时间也会延长。

据《联合晚报》了解，千万元的“红包多多”料会在元宵节（2月26日）开彩。

去年2月7日开彩的鼠年“红包多多”，由一名幸运儿独赢。这名超级幸运儿到武吉巴督地铁站职总平价超市投注站下注，以每组号码1元的通过普通快速下注方式，独自抱走1200万元巨额奖金。这笔奖金，也是多多史上金额最高的独赢奖金。