预算案将着重帮助员工和企业应变、创新和成长

（早报讯）协助员工和企业应变、创新和成长，将继续是2021年度政府财政预算案的重中之重。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今天（5日）走访锂电池制造商新中能源（Durapower）的研发实验室，并在访问后录制一段讲话，指出这点。他也表示，将在本月16日预算案声明时分享更多详情。

王瑞杰说：“冠病加快了创新速度、使得坚韧这一特质被高度重视，人们也更注重更持续发展。时光无法倒流。我们在处理当前问题的同时，必须为我们的员工和企业做好准备，以应对冠病后的另一个世界。”

他认为，新中能源便是一家不断创新和壮大的企业。该公司提供可再生能源存储解决方案，包括为电动汽车制造锂离子电池。

王瑞杰说：“靠着对创新和产品开发的持续关注，该公司在过去几年已显着壮大。新中能源有望从全球绿色增长中获益，并为建设绿色新加坡做出贡献。这将继而为我们的员工创造更多好工作。”

在新中能源之外，其他许多公司也在应变和创新，以便在危机中寻找新机会。王瑞杰指出，这虽然不易，但必须坚持下去，他也会全力支持这些企业的创新和转型过程。

冠病疫情暴发至今已一年多，许多企业及其员工受到疫情的严重打击。王瑞杰说：“政府已竭尽全力保住工作、支持业务可行的企业和帮助受影响员工。我们至今避开了最严重的后果，但复苏之路将是不平坦和极不明确的。”

因此，尽管我国将继续为员工和企业提供支持，尤其是遭受重创的行业，但也必须继续推动五年前已开始的经济转型。