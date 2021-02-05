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预算案将着重帮助员工和企业应变、创新和成长

文 / 杨浚鑫

发布 / 2021年2月5日 5:38 PM

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今天走访锂电池制造商新中能源（Durapower）的研发实验室。（通讯及新闻部提供）

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（早报讯）协助员工和企业应变、创新和成长，将继续是2021年度政府财政预算案的重中之重。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今天（5日）走访锂电池制造商新中能源（Durapower）的研发实验室，并在访问后录制一段讲话，指出这点。他也表示，将在本月16日预算案声明时分享更多详情。

王瑞杰说：“冠病加快了创新速度、使得坚韧这一特质被高度重视，人们也更注重更持续发展。时光无法倒流。我们在处理当前问题的同时，必须为我们的员工和企业做好准备，以应对冠病后的另一个世界。”

他认为，新中能源便是一家不断创新和壮大的企业。该公司提供可再生能源存储解决方案，包括为电动汽车制造锂离子电池。

王瑞杰说：“靠着对创新和产品开发的持续关注，该公司在过去几年已显着壮大。新中能源有望从全球绿色增长中获益，并为建设绿色新加坡做出贡献。这将继而为我们的员工创造更多好工作。”　　

在新中能源之外，其他许多公司也在应变和创新，以便在危机中寻找新机会。王瑞杰指出，这虽然不易，但必须坚持下去，他也会全力支持这些企业的创新和转型过程。

冠病疫情暴发至今已一年多，许多企业及其员工受到疫情的严重打击。王瑞杰说：“政府已竭尽全力保住工作、支持业务可行的企业和帮助受影响员工。我们至今避开了最严重的后果，但复苏之路将是不平坦和极不明确的。”

因此，尽管我国将继续为员工和企业提供支持，尤其是遭受重创的行业，但也必须继续推动五年前已开始的经济转型。

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