今天新增社区病例 咳嗽还继续上班

（早报讯）我国今天新增的社区冠病病例出现咳嗽症状却继续上班，这起病例目前关联不明。

根据卫生部今晚（2月5日）的文告，这名56岁新加坡籍男子在日本邮船物流（Yusen Logistics）任职，负责货物进口的职务。虽然他主要在樟宜机场的大型货运大厦工作，但是他无需与航班乘客接触。

男子在本月2日开始咳嗽却没有求医，反而照常上班。由于他早前已在工作场所被确认为一起肺结核病例的接触者，他在4日前往肺结核控制部门接受检查，而在他告知自己的症状后，也接受了冠病检测。检测结果在同一天出炉，证实他确诊，立即被救护车送往国家传染病中心。

他曾在1月18日与所有机场货运员工接受冠病检测，当时的结果为阴性。他的血清检测呈阴性，显示可能是当前受感染的病例。

另一起客工宿舍病例是31岁孟加拉客工，他于去年12月13日抵达我国，并在指定设施履行居家通知至12月27日。他在同月23日接受的检测呈阴性。

他没有出现任何症状，是在本月4日通过例常检测发现的。他上一次检测是在1月13日，结果为阴性。他的血清检测呈阳性，但由于他从出国抵新到被确诊，中间相隔相当长的时间，因此被归类为本土病例。他自抵新以来，还没开始工作，一直住在顺利街1号的宿舍。

确诊病患近期到过的地点增加两个，分别为白沙坊和裕廊坊。