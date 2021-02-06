国家环境局推出“保持桌面整洁运动” 鼓励食客自动归还托盘和清理桌面

（早报讯）国家环境局正式推出“保持桌面整洁运动”，下来几个月将在小贩中心、咖啡店和食阁安装更多托盘归还处和改善清洁工作流程等，同时也鼓励食客用餐后，可自己清理桌面和归还托盘餐具。

环境局去年底展开的一项调查显示，约九成受访者认为食客在公共食肆用餐后应自己清理桌面及归还托盘和餐具，并有76％多数时候都会自己归还托盘或餐具。不过，多数小贩中心的托盘归还率目前仅达约三成。

其他调查也显示，如果托盘归还设施的位置明显且更方便，公众更有可能清理餐桌并归还托盘。较多人一同用餐时也通常不会归还托盘，需要清洁工人和义工的提醒后才会清理桌面。

针对上述调查，环境局指出，公共食肆若有良好的基础设施和系统，以及利益相关者的支持等，或能达到更高的托盘归还率。食客也一般愿意并知道归还托盘和餐具是正确的做法，但实际行为并不符合。

当局因此将在“保持桌面整洁运动”下，根据小贩中心的需求安装更多托盘归还处，并同新加坡食品局与咖啡店和食阁合作，改善这些食肆的清洁设施和工作流程等。

当局从本月起会在所有111个小贩中心、咖啡店和食阁陆续张贴海报、视觉提示和播放广播等，鼓励食客保持餐桌清洁。清洁工人、安全距离大使和新加坡保洁运动大使也会在公共食肆提醒食客。