受访公众：逛牛车水办年货 “熄灯”没造成影响

（早报讯）牛车水灯饰星期五、周末和除夕的佳节灯饰熄灯，以更好的管控人潮，但在昨天傍晚到访牛车水的人潮依旧川流不息。大多受访公众说，他们到牛车水主要是为了购买年货，赏灯只不过是其次，因此熄灯对他们来说影响不大。

据记者的观察，昨天傍晚7时左右，牛车水的人潮依旧，许多公众从牛车水地铁站A出口进入宝塔街，购买年货。不少执法人员也在宝塔街内提醒公众戴口罩、保持安全距离。

对于当局为了控制人流，采取熄灯的措施，大多受访公众都说，灯饰亮不亮灯对他们来说并没有影响。

居住在金文泰一带的陈太太（70岁、退休人士），每年农历新年期间都会和丈夫一起到牛车水办年货。

“今年住家附近卖的年货较少，所以我就多来牛车水几次，看看有没有什么年货要买。有没有亮灯对我来说没有差别，因为我主要是来买一些吃的还有装饰。”

傅女士（63岁，工厂职员）说，自己昨天特定请假到牛车水逛街、购买年货。

“我觉得灯饰是其次，我主要是来牛车水买年货，感受过年的气氛，并不是为了看灯。”

林梅清（60岁，工程师）昨天傍晚带着老婆和两名孩子一起到牛车水用餐、办年货。虽然熄灯对他来说并无影响，但他也希望这项措施能对减少人潮有所帮助。

“可能那些特地来看灯的人知道这个周末和除夕会熄灯后，就决定不要来，那么人潮就会少一些。”