乌敏岛忠犬“Kopi-O”遭货车碾腹死

（早报讯）乌敏岛忠犬“咖啡乌”每天风雨不改在同一处等主人，它在该处遭客运货车碾过腹部。有目击者见状没来得及追司机，因觉得救狗要紧，没想到头来一切努力还是徒然。

《联合晚报》前天（4日）报道，乌敏岛一只名叫“咖啡乌（Kopi-O）”的大黄狗，星期三（3日）早上疑遭撞后逃逸的车子撞伤致死，岛民万般不舍，为它忍痛挖墓穴埋葬。

事发后，《联合晚报》辗转找到目击上述车祸的岛民林菲利普（58岁），他受访时说，当时他和“咖啡乌”都在岛上的篮球场附近，突然一辆客运货车开过来，右边前轮胎直接碾过“咖啡乌”的腹部，幸它被碾后奋力往前爬，才躲过被货车后轮胎碾过的命运。

林菲利普指他认得那个司机，他称司机肇事后没放慢速度，反而扬长而去。当时他称虽能追上去指认肇祸司机，但他更关心“咖啡乌”的伤势，因此赶紧施救，把它抱上车迅速开到码头，跟着第一时间用自己的快艇将“咖啡乌”送到本岛，可惜还没去到兽医诊所，它就断气了。

他说，“咖啡乌”每天都会在同一个地点等主人回家，岛上的人都知道，“肇事司机在岛上工作多年，不可能不知道。撞到‘咖啡乌’后，他为什么不下车查看？”

有人听说肇事司机过后有跟狗主道歉，但林菲利普还是报警举报，想要还“咖啡乌”一个公道。