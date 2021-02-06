豪杰大厦命案 又一人认罪

（早报讯）豪杰大厦命案又一人认罪，庭上揭露，23岁被告事发前曾涉另一起夜店殴斗案，还潜逃马国一周，返新后被捕，保释期间又涉命案。

2019年7月2日清晨6时25分左右，在乌节豪杰大厦发生的一起命案，31岁男死者沙迪斯遭围殴，颈项中刀丧命。

此案共有6男1女先是在谋杀罪名下被控，他们分别是陈云胜（27岁）、陈家兴（28岁）、洪大源（27岁）、萧玉珍（24岁）、陈显扬（29岁）、卢文聪（28岁）以及陈宏升（23岁）。除了陈显扬之外，其他六名被告的谋杀罪随后都被减控。

当中，陈宏升被控8项罪状，控方以其中3项提控，包括指他在豪杰大厦，与非法持有危险武器者为伍。

根据案情，2018年11月18日凌晨4时半左右，一名26岁男子和两名友人在乌节路卡斯加登路的一家夜店喝酒，陈宏升和7名友人同时在另一桌喝酒。

男子友人上厕所途中，肩膀碰撞到陈宏升时，立刻抬手道歉，陈宏升却高声质问，还挑衅对方打架，男子于是将此事告知夜店经理。在经理斡旋下，双方原已言和，但被告友人10分钟后和陈宏升发生瞪眼风波，双方大打出手。

陈宏升等人对男子拳打脚踢、持酒瓶猛砸他的头、还用啤酒桶砸对方的头和身体，直到夜店职员介入，将陈宏升等人拉开。

陈宏升和两名涉事友人之后潜逃至马国，他待了一周后决定返新，但在隔年2月25日被捕，调查期间暂被释放。

事隔5个月后，即豪杰大厦命案当天，陈宏升和陈显扬一起在豪杰大厦的夜店喝酒，对方身上带着一把爪刀。他们离开时碰到另一班酒客，双方起冲突后，一名保安员和其中一名酒客被陈显扬持刀伤及，有人大喊“警察”后，陈宏升把陈显扬拉走，搭电梯到楼下。

男死者沙迪斯当时独自下楼和陈宏升一班人对峙，结果被群殴，头部和颈部更是被陈显扬用爪刀捅伤，最后伤重不治。

陈宏升昨早认罪，案展至下个月5日下判。