本地可能出现首起二度染疫冠病病例 病患是宿舍客工

（早报讯）我国出现首起可能二度染疫的冠病病例，病患是一名去年4月首次确诊的孟加拉籍客工。

经国家传染病中心、新加坡中央医院和国家公共卫生实验室的传染病和生物学专家评估，本地很可能出现首起复阳病例。根据卫生部2月6日晚间的文告，这名28岁的男客工目前住在科技园弯43号的宿舍，去年4月12日首次确诊染疫。他当时不久后康复，去年6月以后所接受的每一次病毒检测，结果都呈阴性。

然而，今年1月22日和23日，男子通报身体不适。他过后接受病毒采检，25日检测结果呈阳性，并接受隔离。客工此后再接受多次检测，结果都呈阳性。

客工目前在国家传染病中心留医，与他有过密切接触的人都在隔离中，他们的病毒检测结果均呈阴性。

卫生部指出，虽然再次感染冠病的情况相当少见，但根据当局的检验，客工体内的抗体滴度（antibody titres）比可能再次染疫前有明显上升的迹象，这意味客工所接触到的是新感染。

此外，当局上月向他采集的样本中检测到的病毒，与去年客工宿舍暴发疫情的病毒在基因上也有区别，说明这很可能是一种不同的新感染。

卫生部强调，当局正在将密切关注康复病患的免疫力，目前为止没有迹象显示曾染疫的宿舍客工在康复后显著丧失免疫力。