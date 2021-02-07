过去五年 4600名租赁组屋租户实现拥屋梦

（早报讯）2016年至2020年的五年间，约4600名租赁组屋租户借助各项建屋发展局的住屋计划和津贴，得以拥有自己的组屋，平均每年920名。

建屋局今天（2月7日）发文告透露这项数据。其中，四分之三的家庭是向建屋局购买组屋，其余则选购了转售组屋。此外，超过半数购买了三房式组屋，约四分之一则购买了四房式组屋。

得以拥屋的租赁家庭中，三分之二借助公共住屋津贴来购屋，如分别多达4万元的额外公积金购屋津贴（Additional CPF Housing Grant，简称AHG）和特别公积金购屋津贴（Special CPF Housing Grant，简称SHG），以及多达8万元的额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant，简称EHG）。

EHG是于2019年9月11日生效的，取代了AHG和SHG。它为总月入不超过9000元的首次购屋家庭，提供高达8万元的津贴，津贴额视家庭月入而定，且不限新旧组屋、地区和屋型。

建屋局也在同年设立了租户拥屋扶助小组（Home ownership Support Team，简称HST），为准备好拥屋的租赁组屋租户，尤其是有孩子的家庭，提供专门和个人化的支持，手把手协助他们一圆拥屋梦。

截至去年12月31日，HST已向654户租赁组屋家庭伸出援手，其中50户（8％）已预定组屋，177户（27％）则准备在接下来一两年内申请组屋。

其余家庭仍在评估阶段或还没准备好在短期内申请组屋。建屋局说：“HST将继续跟进其余家庭的进度，并在可能的情况下，协助他们迈向拥屋。”

早前宣布，HST的目标是在2023年将触角伸向1000户经过初步评估、有能力购屋的租赁组屋家庭。