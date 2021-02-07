组屋电梯飘浓浓烟味 居民贴告示警告烟客

（早报讯）义顺组屋电梯门一打开，浓浓的香烟味就扑鼻而来，男居民担心有哮喘的居民会因此发作，自行在电梯里张贴告示，警告该名吸烟人士。

居住在义顺环路第402座组屋的李先生（50岁，IT人士）通知记者，1月29日晚上8时30分回家时，在组屋底层等电梯，没想到电梯门一开就有闻到浓浓的香烟味。

他说，当时电梯是从六楼下来，所以怀疑是六楼的居民所为。李先生担心患有哮喘病的人若不小心吸入浓烟会在电梯内发作，因此向市镇会投诉，并自行在电梯里张贴一张告示。

记者走访该组屋时，发现这张电梯告示中除了提及事发日期和时间外，也注明是一楼至六楼的居民所为。告示指责该吸烟人士自私、缺乏同情心、非常残酷和野蛮，提醒居民若是要吸烟，请在家里关上门窗。

李先生指出，张贴告示的目的是希望该吸烟人士顾及他人健康，也请该吸烟人士的家人和邻居阻止他的行为。

居民莎依拉（27岁，公务员）说，上星期天（1月31日）搭电梯时就看到了该告示，但她从来没在电梯里闻过香烟味，因此不解为何会突然出现这张电梯告示。

另一名不愿具名的男居民指出，这座组屋的屋龄已有30多年，有许多年长居民。有些乐龄人士会习惯性在走廊吸烟，但是没见过有人在电梯内吸烟。

“我觉得没必要在电梯内放告示，而且还写得这么夸张，有点小题大做。”