新增社区病例是43岁本地男子 在樟宜机场第一和第三搭客大厦工作

（早报讯）我国今天（2月7日）唯一的社区病例是43岁的新加坡籍男子，他目前与其他病例暂无关联。

根据卫生部文告，这名男子受雇于人力资源公司BGC集团。他被调派到樟宜机场第一和第三搭客大厦工作，负责分发电子监控仪器给不在指定设施履行居家通知的人，以及帮助他们佩戴仪器。他在值班时会戴手术口罩、面罩和手套。

卫生部指出，这名男子确诊时没出现症状。他在2月4日接受例常冠病检测，并在隔天结果呈阳性后，被救护车送往国家传染病中心。他之前的例常检测结果均为阴性，上一次是在1月22日。他的血清检测结果也呈阴性，意味着他是当前受感染的。

另外23名病患全属境外输入，他们在抵新后就履行居家通知，并在隔离期间接受检测。当中有两人是本地公民，一人是永久居民，他们分别从加拿大、埃塞俄比亚、印度和阿联酋返新。

另有五人持工作证件、八人持工作准证，其中三人是外籍女佣，她们介于23岁至35岁，分别来自缅甸和印度尼西亚。其余七名病患中，有六人持直系亲属证，从印度、西班牙、阿联酋和美国抵境；另一人则持短期探访证，从印度来新求学。

截至今天中午，本地累计确诊病例达5万9699起。目前仍有36人留院治疗，其中一人在加护病房。今天共有28人康复出院，累计康复人数增至5万9433人。