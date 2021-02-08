（早报讯）美国股市上周五受到经济振兴计划和冠病疫苗接种进展的提振，纳斯达克指数和标普500指数连续第二天创下收盘新高。

美国众议院批准了一项预算决议，意味着民主党人能在没有共和党的支持下推动经济振兴计划，预计能在未来几周获得国会通过。这让投资者大受鼓舞。

道琼斯工业指数上涨0.3%，报3万1148.24点；标普500指数上涨0.39%，报3886.83点；纳斯达克指数收升0.57%，报1万3856.30点。

今日可关注的股票：

1.宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）去年下半年每单位派息为2.59美分（3.45新分），同比减少11.3%。全年则同比下滑5.4%至5.64美分。

信托预计会在3月30日派息。

信托在周一开市前发表截至去年底的下半年和全年业绩。可派发收入同比滑落5.5%至4099万美元；净房地产收入则下跌8.2%至5366万美元。

信托为零售贸易和餐饮业租户信贷损失拨出准备金，以及净房地产收入减少，导致全年的每单位派息下滑。

若以全年来看，可派发收入同比增长6.8 %至8897万美元；净房地产收入上扬4.6%至1亿1583万美元。

2.创值科技（Addvalue Technologies）同南非航天工程与卫星公司Dragonfly Aerospace将联手在全球推销值科技的卫星间链路数据传输服务（IDRS）和Dragonfly的太空成像仪（imager）。

3.凯利板挂牌公司生命品牌（LifeBrandz）要求暂停交易，以便在稍后发布一项消息。

4.mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）披露，接到一名本地私募股权投资者的不具约束力洽商条款书，有意收购集团核心业务的少数股权。基于保密理由，集团不得公开投资者身份或任何在现阶段的拟定条件。

5.中色金矿（CNMC Goldmine）发布盈利预警，受到马来西亚抗疫限制措施影响，集团预计在截至去年12月底的2020财年蒙亏。这主要是金矿产量因行动管制令影响运作而下降、中国团队延后返回以致建筑和采矿活动在第四季才恢复，以及持有51％股权的子公司CNMC Pulai Mining的营运不稳定以致出现价值减损。

6.中圣集团（Sunpower Group）获得两项总值3亿9000万人民币（约8044万新元）的制造服务合约，为一个化学工业客户提供冷凝器和精馏器。集团预计在2022年交货，这将对2022财年的表现带来正面影响。