去年通关人数同比跌八成

（早报讯）移民与关卡局公布全年数据，疫情期间影响入境我国的通关人数，去年的通关人数同比跌了八成。

移民局今早公布2020年全年数据显示，受到病毒阻断措施影响，旅游限制让国人和访客无法出国度假，去年关卡通关人数从前年的2亿17398万人减至4200万人，减少了1亿7500万人，减幅为80.6％。

更多国人也选择网上消费，包括购买400元以下的低价值货物，并通过网购的方式将物品空运来新加坡。去年低价值空运货物从前年的1050万5000件增至2123万6000件，增幅为102.2%。

而企图走私违禁品案件从前年9万2000个，降至4万1000个，降幅55.4%。货物方面则从前年的1135万1000件，增至1176万件，增幅为3.6%。

另外，窝藏或雇用非法移民，以及非法移民和逾期居留犯罪情况也有所下降。去年被捕的非法移民和逾期居留者人数从前年的932人减至473人，降幅为49.2％。

去年窝藏或雇用非法移民人数从前年的334人减至279人，降幅为16.5％。

移民与关卡局发言人表示，当局继续采取更严格的边境检测，以抑制情况。

为了避免冠状病毒疾病疫情从境外传入，移民与关卡局去年一共发出28万份居家通知。

去年，移民与关卡局通过三管齐下的方式，确保入境者遵守居家通知，包括打电话、发手机短信和突击探访。