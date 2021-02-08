王瑞杰将在2月16日下午3时发表财政预算案声明

（早报讯）副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰将在2月16日（星期二）下午3时在国会发表2021年财政预算案声明。

财政部今天发表文告说，公众当天可通过电视和电台广播，观看或收听预算案声明的现场直播。公众也可以到财政预算案官方网站（www.singaporebudget.gov.sg）和官方面簿主页，观看直播。

财政部官方面簿主页和官方推特账号会即时更新财政预算案的主要内容。公众也可订阅财政部Telegram账号，获取最新资讯。

财政部届时将和新加坡聋人协会（SADeaf）合作，提供预算案内容的同步手语翻译。

从即日起至2月15日下午2时，公众可通过财政预算案官网订阅相关内容，订阅者会在财政预算案声明发表完毕后，收到完整版的财政预算案声明。

公众可在财政预算案声明发表后，通过财政预算案官网、民情联系组（REACH）的预算案网页、面簿页面、Telegram账号，或是填写反馈表格等管道，提出各自看法。

预算案声明公布后，将有一系列关于财政预算案的对话会和讨论会。

民情联系组将在2月19日与20日分别举办英语和华语的线上对话会，与公众一同探讨今年财政预算案声明所宣布的措施。英语对话会将由教育部长兼财政部第二部长黄循财主持，贸工部长陈振声则主持华语对话会。民情联系组主席陈杰豪会参加两场讨论。

此外，民情联系组将在全岛一些人流量高的地点开设预算案“意见站”（Listening Point），收取公众对预算案的反馈。公众可到民情联系组预算案网页了解活动详情。