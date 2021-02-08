冠病冲击生计 去年家庭实际月入中位数下跌2.4％

（早报讯）冠病疫情冲击人民生计，我国受雇居民住户的实际工作月入中位数去年同比减少2.4％，是2009年以来首次下跌。

其中，低收入家庭冲击最大。若把通货膨胀率以及家庭人数考虑在内，本地收入最低10%的受雇居民住户，去年人均收入同比减少6.1％，跌幅在所有收入阶层中最大。

新加坡统计局今天（2月8日）发布《2020年住户收入主要趋势》报告。报告所引用和分析的数据，主要依据去年6月的《全面劳动力报告》、2020年人口普查以及公积金等来源。

根据报告，受冠病疫情影响，本地受雇居民住户的名义工作月入中位数，从2019年的9425元，减少至2020年的9189元，幅度约2.5%。

若将通货膨胀率考虑在内，去年受雇居民住户的实际月入中位数下滑2.4％，人均工作月入中位数则下跌1.2％。

本地居民住户月入上一回下滑，是在2009年。当年的实际家庭月入中位数同比减少2.5％，人均月入中位数则下跌1.9％。

尽管冠病疫情冲击生计，统计局不忘强调，受雇居民住户的家庭月入中位数在过去五年其实累计增长了5.2％，每年实际增长1％。

政府纾困见效 基尼系数创新低

虽然低收入家庭所受的冲击最大，若把政府转移如各项税务减免和援助措施纳入考量，反映本地受雇居民住户收入差距的基尼系数（Gini Coefficient）其实有显著缩小。

根据报告，我国去年的基尼系数为0.375，比2019年的0.398小，创下20年来的新低，反映政府转移对协助低收入户纾困的实际作用。

基尼系数若为零，表示社会收入分配绝对平均，1是绝对不平均。

政府去年共投入59亿元，透过政府转移（government transfer）为本地家庭提供援助，受惠的本地居民人数超过280万人。