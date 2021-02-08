教授上网教课2小时 竟不知视频全程静音

（早报讯）一名国大副教授在网上教课，结果在课堂结束前，才被学生告知说视频出现静音情况近两小时，当场倒抽几口气，表示将择日重新授课。

有一名网友于上周四，通过YouTube一个名为“Singapore Incidents”的频道，上载了一段约一分钟长的视频。

据了解，视频主角是一个国大数学副教授王东（译音），他当时通过Zoom视讯平台直播授课的视频。

副教授当时正在为学生上名为“与数学生活”的课，他在授完课后，问线上学生有什么问题要发问，结果有学生表示，副教授的视讯荧幕一度冻结，视讯恢复正常后却出现静音的情况。

副教授得知消息后，先是感到惊讶，并问学生静音情况持续多久时间。

一名学生回说：“自傍晚6时08分，你（副教授）的荧幕冻结后，我们就听不见声音。”

据视频的显示，副教授被告知视频出状况时，已是晚上8时。

他后来倒抽几口气，表示择日重新授课。

一名陈姓学生事后在YouTube留言，表示自己当时在场，透露有学生发现视频有问题后，尝试很多方式，甚至是打电话给副教授，但都不成功。

好多名学生见情况没有好转，纷纷下线，仅留20几名学生耐心地等了两个小时，才找到机会通知副教授。

这名学生也表示，副教授是用苹果平板电脑授课，这或导致他无法及时听见学生的反馈。

学生也透露，经过这次事件后，相信副教授每当授课时，都会把手机放在身旁。