老字号西饼店“真美珍”关闭2年后 下月加东原址重开

（早报讯）位于加东的老字号咖啡及西饼店真美珍关闭两年后，将于下月在原址重开。

上世纪40年代在204东海岸路开张的“真美珍”咖啡及西饼店，早前因接班人青黄不接和不敌强烈竞争等问题忍痛结业。

但经过两年沉寂后，这家经典茶室将与创办新派中餐馆“龙堂”的Ebb & Flow集团合作，而真美珍的原店主则将继续担任股东。

Ebb & Flow集团总裁林建春（音译）接受《海峡时报》访问时说，他是真美珍创办人的邻居，同住在加东一带，自小就吃真美珍的糕点。

双方在去年1月展开讨论，7月敲定合作计划，但因疫情影响，店铺开业推迟至今年。

林建春表示会保留咖啡店原有的海南特色，因为双方合作初衷就是为保留产品的传统特色，而不是一味地把店包装成一个现代化品牌。

他透露，厨房会进行大装修，但店面的招牌、旧式地砖和桌椅等内部装潢保留原貌。不过，客容量将增加一倍至50人，外加新的露天用餐空间。

今年62岁的陈女士（Sharon Tan）是真美珍创办人的孙女，她高龄81岁的母亲仍负责该茶室的日常经营。

她说林建春和他家中的长辈都从小就是自家糕点的忠实顾客，Ebb & Flow集团在合作商讨过程中也充分咨询考虑自家的看法，双方拥有很好的合作关系。

“我们过去两年很好地休息调整，现在充满干劲，蓄势待发。”