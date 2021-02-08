15岁男生意外丧命案 父缅怀：儿懂事成熟贴心 我与妻已完成使命

（早报讯）缅怀15岁儿子短暂的一生，父亲悲伤之中找力量，他形容儿子已成为一名充满爱心、懂事的青年，欣慰自己和妻子“已完成使命”。

上周三（2月3日）进行高空项目时失足意外去世的15岁少年潘信扬，是父母眼中的宝贝，父亲在丧礼致词缅怀爱子，句句充满不舍。

根据昨晚上载到网络的内容，父亲称当初给儿子取名“Jethro”，是根据圣经的寓意，希望他成为一个充满智慧的人。

他说：“信扬的确成为一个非常懂事和成熟的青年，思想比真实年龄大五六岁。”

父亲认为，能够抚养和爱护儿子是上天赐给他和妻子的任务，如今他以儿子为傲，“我和妻子已经完成使命。”

他也透露，一家人刚在去年阻断措施期间搬新家，回想跟儿子享受新环境的时光，心里充满感激。

“去年充满美好回忆和充实的时光……我们一起打羽毛球、游泳、玩游戏，12月时也在公园步道步行超过50公里。”

贴心的儿子会在睡前为母亲祷告，每当父亲载他上下学时，他也会说一句“谢谢”。

父亲忆述，每晚他会轻敲儿子房门，然后给他拥抱祝晚安，儿子都会以灿烂笑容回应，令他印象深刻。

“儿子，爸爸妈妈会很想你。我们已失去家庭的三分之一，但我会确保你一直留在我们心中，珍藏你给我们的回忆。”