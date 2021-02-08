全岛旺地长龙不断 多多奖金或破千万

（早报讯）今晚（2月8日）多多或破千万，全岛投注站掀起下注热，旺地长龙不断，有超过150人排队下注。

新加坡博彩公司的团圆多多（Reunion Draw）大奖上周五开彩后，没人测中头奖，第一组奖金经累积至860万元。巨额奖金掀起了投注热，许多字迷从昨天开始就排队下注，各大旺地今早也出现人龙，希望发笔横财过年。

记者今早9时30分走访多多旺地之一的义顺5道第102座组屋，发现排队人龙超过150人，人数持续增加。

公众梁女士（73岁，家庭主妇）受访时说，昨天的人龙一样长，绕着组屋区整整一圈。“上次来的比较早，没排那么久，这次有点担心会脚痛。即使要排一两个小时也没关系，就希望能碰上好运气。”

附近居民陈女士（60岁，退休人士）则表示，自己从早上9时开始排队，排了45分钟左右。“奖金给了我排队的坚持，有买有希望。”

另外，位于后港61街第685座的旺地“同益发”投注站，今早同样出现超过140人的长龙，但排队只需约15分钟，很快就能下注。

附近居民吴先生（63岁，退休人士）则表示，自己昨天已下注，今天再次过来试试手气。“这里一向多人排队，但柜台人手多，很快就排到了。”

居民王女士（68岁，兼职清洁工）也说：“希望发笔小财好好过年，中几百元也会很高兴。”