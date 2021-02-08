阿叔反锁房内警方破门 一警员大腿被刀捅伤

（早报讯）一名64岁阿叔反锁房内闹自杀，警员破门进入见他手里拿着丁烷燃料和打火机冲过来，一名警员在制伏过程中大腿被刀捅伤，送院治疗。

这起事件发生在今天（2月8日）早上8时47分左右，地点是大巴窑1巷第124座组屋。

根据新加坡警察部队文告，报案者致电警方求助，指他祖母的房客，即涉案的64岁阿叔，将自己反锁房内，并威胁自杀。

警方赶到后，该阿叔大喊大叫，警方再三叫他开门，他却不肯。由于阿叔可能对自己和周围的人造成危险，在场警员寻求民防部队支援，强行进入阿叔所在的房间。

警方进入房间时，看到阿叔手里拿着一罐丁烷燃料（butane fuel）和打火机，他也被指冲向在场警员。就在警员们奋力解除阿叔身上的武器时，阿叔涉嫌用刀捅伤一名28岁警员的左大腿。

阿叔最终在蓄意伤害公务员、刑事恐吓及毒品相关罪名下被捕，事后被送往医院接受检查。

受伤警员事发后神志清醒，目前在医院疗伤。警方针对此案的调查正在进行。

阿叔明天（2月9日）将被控上法庭。警方表示会与总检察署合作，向法庭提出申请，要求阿叔还押心理卫生学院接受精神评估。

根据文告，蓄意伤人一旦罪成，可被判坐牢长达七年，或罚款，或鞭刑；刑事恐吓罪若成立，可被判坐牢长达10年，或罚款，或两者兼施。服用受管制毒品罪成者则可被判坐牢最长10年或罚款最高2万元，或两者兼施。