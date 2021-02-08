两起社区病例中有一人在接种第一剂疫苗后确诊

（早报讯）今天新增的两起社区病例中，有一名30岁印度籍男子早前与其他确诊病例有过密切接触。他是在接种第一剂冠病疫苗一个多星期后确诊冠病。

根据卫生部今晚（2月8日）发的文告，这名工作证件持有者在Station Satcom担任工程师，工作期间需上船安装通信与资信科技设备。他之前因与确诊病例接触过，上个月13日至24日被隔离，隔离期间以及29日进行的定期检测结果都呈阴性。

这名男子随后在本月4日开始感到疲惫，隔天发烧，但没有看医生。他是在5日再次接受定期检测后确诊，之后被送往国家传染病中心。

卫生部指出，虽然这名男子的血清检测结果呈阳性，不过他的聚合酶链式反应（PCR）检测循环阈值（Ct value）较低，经评估后断定是在近期受感染。

此外，这名男子在上个月27日接种第一剂疫苗，身体开始产生抗体，因此血清结果才会呈阳性。卫生部也强调，疫苗不含活病毒，男子不可能因接种疫苗而被感染。

另一起社区病例是一名49岁的新加坡籍男子。这名男子在Cobb & Coach私人巴士公司上班，平时负责从机场接载旅客前往居家通知设施。他的巴士会在每次载客后消毒。

他在本月5日接受定期检测，隔天的合并检测结果呈阳性，同一晚到陈笃生医院接受单独检测后确诊。这名男子早前的定期检测结果都呈阴性，血清结果也阴性，意味着他是在近期受感染。