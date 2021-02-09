男子因激进化被遣返马国 妻受限制令约束

（早报讯）一名在我国工作的马来西亚籍清洁工因思想激进化、支持恐怖组织，并向往和妻子到叙利亚参加圣战，去年在内部安全法令下被逮捕，且被遣返马国。新加坡籍妻子则因被丈夫灌输激进思想，受限制令约束两年。

内部安全局是在去年7月援引内安法逮捕马国男子菲尔道斯（Mohd Firdaus bin Kamal Intdzam，33岁）。

内安局文告指出，菲尔道斯于2016年在网上接触到伊斯兰国组织（ISIS）的宣传资料后，开始变得激进化。到了2018年初，他已深信伊国组织是为宗教而战，并认为组织使用暴力建立哈里发国是正当的。

即使伊国组织在叙利亚和伊拉克的据点失守，他仍热烈支持组织，并积极在社交媒体发布有关伊国组织和圣战的内容。他甚至在去年3月自制一面伊国组织旗帜，挂在家中表示忠诚。

虽然菲尔道斯想到叙利亚参加圣战，调查没有发现他已计划任何具体袭击，或企图在新加坡发动任何暴力行为。

内安局在调查菲尔道斯的过程中，一直与马来西亚武吉阿曼警察总部政治部反恐组密切合作。我国完成调查后，撤销了他的工作证件，去年8月将他遣返马国，交由当地反恐组处置。

至于菲尔道斯的新加坡籍妻子鲁卡亚（Ruqayyah binti Ramli，34岁），内安局经调查发现她受丈夫的影响而激进化，因此于去年8月向她发出两年限制令。

鲁卡亚是一名家庭主妇，也兼职当宗教师。她在2018年12月与丈夫结婚后，开始被对方灌输激进思想。尽管她起初有些疑虑，但最终还是支持丈夫，愿意带着两个孩子跟随他到叙利亚。

调查没有发现鲁卡亚曾企图灌输他人支持伊国组织的想法。她的回教宗教师鉴定计划认证已被吊销，不能继续授课，目前正接受宗教辅导。