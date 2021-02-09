我国再成立四个群策群力行动联盟

（早报讯）为探讨如何帮助国人适应冠病后的新办公模式，以及帮助不同群体掌握数码技术等，我国今年将再成立多四个由业界牵头的群策群力行动联盟，落实创新点子。

例如，从明年4月起，本地社福团体和民间机构将能透过新的一站式平台，帮年长者和低收入人士申请由企业和国人捐助的手机与电脑等数码工具。这将能确保这些弱势群体不会在国家推动数码化进程时被遗忘。

该工作项目将由其中一个新的行动联盟进行。主导平台成立工作的政府单位是智慧国及数码政府工作团（SNDGG）。

除了帮助社会弱势群体适应数码化进行，另外三个新的新加坡群策群力行动联盟（Singapore Together Alliances for Actions，简称AfA）围绕的主题包括：工作与生活和谐、企业使命，以及数码技术与能力提升。

加上四个新的行动联盟，目前我国已成立多达15个新加坡群策群力行动联盟，一些由不同联盟提出的点子也已逐渐纳入不同领域的策划蓝图中。

工作与生活和谐行动联盟将召集企业负责人与员工都加入，这些代表下来将扮演大使的角色，为特定领域的企业量身提供一些援助资源，在打造适合每个不同行业的工作环境与模式时，也确保员工能有效平衡工作与生活。

文化、社区及青年部今午也发布了一份阶段性报告。这份报告将去年6月至12月约1万6900名新加坡人在参与一系列对话和调查时对冠病经历的反思，整理成15个不同主题。国人可上网www.sg/emergingstrongerconversations浏览内容。

一系列对话由副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰发起。他也将在下星期二（16日）发表年度政府财政预算案。