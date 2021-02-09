去年54万人使用技能创前程补助

（早报讯）严峻的就业环境鞭策更多人精进技能，去年共有54万名国人使用技能创前程各类补助，人数同比多出4万人。去年从相关补助受惠的企业家数则与2019年持平，共1万4000家。

精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）今天（2月9日）发布技能创前程的年度总结数据，盘点相关计划与补助的施行与发放进度。

为协助增加受疫情影响国人的受聘机会，政府去年7月在“新心相连”就业与技能配套下，推出技能提升计划（SGUnited Skills）与中途转业人士见习计划（SGUnited Mid-Career Pathways Programme）。精深局数据显示，截至去年12月31日，分别有7200人和2600人参与上述计划。参与者主要来自资讯通信科技业、专业服务业、制造业以及医疗服务业等领域。

除了个人，受疫情重创的企业，也可在政府与各大机构携手推出的升级版培训援助配套下，得到更多培训补助。这些企业必须来自航空航天、航空运输、艺术与文化、餐饮服务、陆路运输、海运与离岸，以及零售与旅游这八大领域。

精深局指出，截至去年12月，在配套下获得津贴的培训名额多达15万5000个，受惠员工和企业分别达7万2000人和1300家。其中，航空运输业和旅游业的需求格外强劲，分别占去超过5万9000个和4万4000个培训名额。

除了因应疫情的临时措施，精深局提到政府也持续关注如何确保国人的技能与时俱进。去年，超过18万8000名国人使用技能创前程培训补助，人数比前年多出两成。

精深局局长王治权说：“展望2021年，精深局将继续支持国人，特别是失业的求职者以及受疫情影响的雇主。我们将与我们的培训机构、技能创前程行业领头羊，以及业界和社区伙伴合作，为更多国人提供更多更实用的培训机会。”