油价回弹至疫情前水平 德士司机称乘客未增只能咬紧牙关

（早报讯）原油价格强劲回弹恢复到冠病疫情前的水平，本地打油价也应声上涨，九个月来从最低点一路上涨近10%，有德士司机就表示乘客量并未显著增加，因此也只能咬紧牙关。

自疫情暴发后原油价就受到重挫，但随着全球经济逐步复苏，原油市场强劲回弹，像是布伦特原油昨天（2月8日）就一度突破每桶60美元，已经回到疫情前的水平。

本地油价也出现明显变动。根据Fuel Kaki网站今早的数据，以本地开车者最常添的95辛烷值汽油（Octane 95）来说，各家油站每公升价格（不含各类折扣）介于2.15元到2.22元。若跟去年5月阻断措施期间相比，当时价格跌至1.99元，意即这几个月来价格已涨约10%。

加德士（Caltex）、埃索（Esso）和新加坡石油公司（SPC）提供的92辛烷值（Octane 92）汽油，则是每公升卖2.11元到2.18元之间，跟阻断期间的1.95元相比也上涨不少。

本地德士公司也为司机提供较优惠价格的汽油。根据康福德高日前发给司机们的讯息，汽油价格从昨天起涨到1.40元，柴油则是0.89元。公司表示，起价跟全球油价上涨有关。

德士司机蔡开基（44岁）告诉《新明日报》，阻断措施期间的价格一度跌到1.28元，之后共涨了三次，上一轮的价格约1.35元。他说，近来乘客量并未明显增加，有时一天开超过12小时但只能赚五六十元。

“油价起、成本上涨也没办法，就只能继续努力开，勉强过日子。”