特斯拉两款电动车获准在新加坡销售

（早报讯）美国电动汽车制造商特斯拉获准在我国销售两款电动车，这两个车款不含拥车证的售价料约11万3000元和15万5000元。

《海峡时报》报道，陆路交通管理局的油耗对比网站上周列出了特斯拉（Tesla）Model 3 Performance和Model 3 Standard Range的车款。

这个网站一般列出的是制造商及其授权代理商的车款，而不是平行进口商的车款。

据记者今早（2月9日）查询特斯拉网站时发现，目前已能在网上订购这两款电动车，Model 3 Standard Range和Model 3 Performance不含拥车证的售价分别为约11万3000元和15万5000元。网站也显示，下单后预计可在12周至14周内拿车。

根据陆交局网站的信息，这两款特斯拉车款都获得车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）最低废气排放量的A1级，可享回扣达2万5000元。配合电动车附加注册费优惠的话，买家还能获得多2万元的回扣。

不过，特斯拉车款获得A1级让人感到意外，因为其他具有类似动力输出的电动车如保时捷Taycan、奥迪e-tron和捷豹I-Pace都仅是A2级，只可获得1万5000元回扣。

会计与企业管制局资料也显示，特斯拉汽车（Tesla Motors）新加坡控股自去年7月，已聘请一名新加坡人为公司秘书。