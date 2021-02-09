曾有“东南亚船王”美誉 印尼商人唐裕昨逝世

（早报讯）曾经叱咤商场的印度尼西亚籍商人唐裕，2月8日在雅加达逝世，享年94岁。

唐裕（又名唐连裕）的儿子、新加坡易学会副会长唐庆铭，今天（2月9日）接受《联合早报》访问时证实这项消息。

唐庆铭说，唐裕是在本地时间昨早7时许，在雅加达住家陷入昏迷，送院抢救却回天乏术。他表示父亲是因为心脏衰竭过世，与冠病疫情无关。

人在新加坡的唐庆铭正在办理相关签证手续，盼明天能飞赴印尼奔丧。唐裕的遗体将在2月11日火化。

唐裕是本地华社及商界闻人，曾有“东南亚船王”美誉。1926年9月2日生于印尼棉兰的唐裕，在上世纪50年代协助成立印尼国家航运公司，并成为印尼国家石油天然气公司的合作伙伴。1960年，他在新加坡创办敦那士私人有限公司，之后兴建28层楼高的敦那士大厦（现称协力中心，Hub Synergy Point）。

大厦在1973年竣工时，是安顺路最高的大楼。到了70年代中期，唐裕拥有60多艘船，一度被誉为东南亚“船王”。不过，到了80年代，敦那士的业务开始走下坡，并在1981年将大厦脱手，但唐裕当时保留了最高的三层楼，作为办公室和摆设古玩之处。

唐裕的妻子陈妙华于1986年在家中游泳池里意外溺毙。他和妻子育有一女五子，其中一子已过世。唐庆铭是唐裕与陈妙华的长子。

2002年间，唐裕为争取武吉知马一带南利弯一栋三层楼洋房居住权，跟子孙对簿公堂，但高庭判他败诉。

过去10多年间，唐裕也成为数起金钱纠纷的答辩人，并且连连吃败仗。其中一起是香港皮革商黄镇林指他在2007年以徐悲鸿赝品当真迹来卖，要他退还20万元订金。由于唐裕迟迟没退款，结果于2013年在对方的申请下，被高庭判入穷籍。