因应疫情变化 我国调整越南及澳洲地区入境措施

（早报讯）配合国际冠病疫情变化，我国将调整相关边境措施，包括对越南收紧检疫要求，以及对澳大利亚新南威尔士放宽入境管制。

卫生部今天（2月9日）发文告指出，鉴于越南的确诊病例近来有增加的趋势，从2月12日晚上11时59分起，新加坡公民、永久居民以及长期证件持有者在入境我国前的14天内若曾到过越南，抵新后须在机场接受冠病检测，并在指定地点履行居家通知。他们也得在居家通知结束前接受多一轮拭子检测。

持有航空通行证（Air Travel Pass）的短期旅客若在抵境前14天内到过越南，则禁止入境。至于非新加坡公民或永久居民的旅客，则须出示入境前72小时内的聚合酶链式反应（PCR）检测呈阴性证明。他们入境后也得再次接受检测，并到指定地点履行居家通知，以及在居家通知结束前进行多一轮检测。

此前，来自越南的旅客入境后接受检测若呈阴性，就不必履行居家通知。

另一方面，随着新南威尔士的疫情好转，从2月10日晚上11时59分起，从该地区返新的新加坡公民、永久居民和长期证件持有人，只需在入境后接受检测并呈阴性，就无须履行七天的居家通知。

来自新南威尔士的短期访客则可从2月16日起申请航空通行证入境我国。同样的，他们入境后接受检测若呈阴性，也不必履行居家通知。

商务旅游证件持有人须接受多三次检测

为降低潜在病例从境外流入本地社区的风险，政府也会收紧商务旅游证件（Business Travel Pass）计划的检疫要求。

即日起，持商务旅游证件出国的人士在返新后，除了得按照原本规定接受入境检测，如今还得在返新后的第三天、第七天和第14天进行PCR检测。他们也须在第三天接受血清检测。

卫生部也要求他们在返新后的14天内，避免参加人数超过八人的活动。当局或取消违例者的商务旅游证件。