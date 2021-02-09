与确诊乘客同班机 新航空姐感染英国变种病毒株

（早报讯）染疫的新加坡航空公司空姐曾与四名确诊乘客同班机。据初步研判，空姐与四名乘客感染的是B.1.1.7变种病毒株。

我国今天（2月9日）新增11起境外输入病例，包括一名41岁的新航空姐。卫生部今晚（2月9日）发文告指出，这名新加坡籍空服员确诊前，曾在一班飞往阿联酋的航班服务。班机1月30日从新加坡出发，2月1日返抵我国，班机在阿联酋过站时，空姐并未下机。回国后，空姐2日接种了辉瑞疫苗。

空姐4日开始失去嗅觉，但没有就医。2月7日，她接受轮流定期检测，合并检测结果8日出炉呈阳性。她过后被送往国家传染病中心接受个别检测，结果9日出炉呈阳性。

空姐上回是在1月22日受检，当时结果呈阴性。她的血清检测结果也呈阴性，意味她是当前受感染的。卫生部指出，由于与她同个班机的，还有四名在早前确诊，并初步研判感染B.1.1.7变种病毒的乘客，当局判断空姐可能在机上染疫，现阶段将她列为境外输入病例。

除了这名空姐，今天新增的输入型病例中，还有一名同样从阿联酋入境的新加坡人。剩余的九起病例中，包括三名来自印度尼西亚和菲律宾的外籍女佣。

冠病病患曾到过的地点今天增加两个：榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）以及后港茨园民众俱乐部的小贩中心。