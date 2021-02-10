一所小学去年也曾发生高空项目意外

（早报讯）本地去年曾发生一起高空项目意外事故，蔡厝港克勤小学四年级女学生去年在学校参加高空项目时摔下，女童系好安全配备踏出四楼站台却出事，在众目睽睽下从四楼坠下，重伤送院抢救。

这起事件发生在去年2月12日，早上8时左右，地点在蔡厝港4道的克勤小学（Concord Primary School）。

教育部回复《联合早报》询问时证实，去年2月克勤小学四年级学生在参加高空滑索（zipline）时摔下，校方在学生接受治疗以及重返校园的过程中，全力援助。

事件发生后，校内所有的高空项目被令暂停。碍于疫情，项目暂停的有效期延长至今年1月。有关指导员被教育部除名，他目前已暂停为所有教育部属下的学校服务。

发言人表示，案件发生后，教育部已重新审查流程并增添了额外条款，以增强高空滑索项目的安全性。当中包括在进行活动之前，须增派一名指导员，按照安全清单进行检查。修订后的条款发往拥有类似高空滑索设施的所有学校，今年1月5日生效。

另外，在选择供应商进行户外活动时，学校必须确保指导员都有指定证书，而学校至少需要一名经过认证的人员在场，必要时处理救援情况。

据网上资料和照片显示，该滑索索道从一栋建筑的四楼连接到对面建筑的三楼，该名学生相信是在滑行过程中摔下。

本月3日下午2时左右，英华自主中学一名15岁学生在义顺战备军人协会俱乐部进行高空项目时，失足坠落后悬在半空，被救下时已经失去意识，送院抢救无效，隔天去世。