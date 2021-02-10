（早报讯）美国纳斯达克指数周二再创收盘新高，但由于板块轮替以至于大盘未能录得七连涨。

美国总统拜登提出的1.9万亿美元经济振兴计划在过去六天来推动股市上涨，也促使投资者改而从大型科技股转投其他可能受益于新计划的版块。

道琼斯工业指数下跌0.03%至3万1375.83点；标普500指数收跌0.11%，报3911.23点；纳斯达克指数上涨0.14%，报1万4007.70点。

本地股市周二横摆，海峡时报指数闭市报2935.27点，微涨3.87点或0.13％。

今日可关注的股票：

1.联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）2021财年上半年每单位派息为2.34分，同比微增0.8%。信托将在3月17日派息。

信托周三开市前公布截至去年底的上半年业绩，可派发收入同比上升1.4%至2755万元；营收上涨3.2%至4161万元；净房地产收入增加1.6%至3039万元。

2.首铸集团（First Sponsor）2020财年第四季净利同比大跌92.7%至692万元，全年则下跌38.3%至1亿零317万元。

公司公布截至去年底的第四季和全年业绩，第四季营收为3973万元，同比下跌73.5%；每股盈利为0.76分，比去年同期的11.75分少了93.5%。

公司将在2月26日派发每股2分的中期股息。

若从全年业绩来看，营收滑落36.1%至2亿零394万元；每股盈利下跌44.7 %至11.97分。

另一方面，公司表示向庄士中国投资有限公司和士中国地产有限公司，收购厚富有限公司。

3.胜科海事（Sembcorp Marine）表示，截至去年底的去年全年业绩发表日期从之前宣布的2月26日，提前到23日开市前。