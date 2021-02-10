《东南亚态势：2021》 调查报告：新加坡抗疫领导力最佳

（早报讯）一项调查显示，东南亚国家人民认为新加坡在亚细安国家中的抗疫领导力最好。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心今天（2月10日）发布《东南亚态势：2021》（The State of Southeast Asia: 2021）调查报告，探讨东南亚民众对疫情处理和地缘政治等热点课题的看法。

报告指出，32.7％的民众认为新加坡在疫情中提供的领导力居冠。去年担任亚细安轮值主席的越南则以31.1％紧随在后。

约六成受访者对本国政府的抗疫措施表示认同。其中，越南（96.6％）、文莱（93.9％）和新加坡（92.4％）的民众对本国政府抗疫措施的支持度最高。

认同本国政府抗疫措施的受访者大多数认为，他们的政府适当地实施了减缓疫情的公共卫生措施（84.8％）。相比下，指出本国政府提供了经济援助的只有45.5％，而只有12.6％指出他们的政府在预警系统和科研方面进行投资。

被问及东南亚地区面临的挑战时，受访者首选的三项依序是冠病对公共卫生的威胁（76％）、失业与经济萎缩（63％）、社会经济缝隙和贫富差距扩大（40.7％）。

调查从去年11月18日至今年1月10日进行。共1032名来自亚细安10国的科研、企业、政府、公民社会与媒体，及区域和国际组织人员参与这次线上调查。