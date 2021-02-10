更多人住私宅 组屋公民和永久居民人口减少

（早报讯）随着更多国人从组屋迁至私宅，建屋发展局五年一度的调查首次显示，住在组屋的新加坡公民和永久居民人数有所减少，从2013年的306万人略减至2018年的304万人。

建屋局今天（2月10日）公布2018年组屋住户抽样调查结果中，有关国人生活习惯和住房抱负的发现。

调查首次发现，住在组屋的本地公民和永久居民，即屋主或共同屋主、组屋租户和居住者（occupier）人口减少了约1万8000人。这与私宅公民和永久居民人数增加的趋势相符。

不过，2018年仍有101万户组屋家庭，较前五年多了10万户。家庭规模则在缩小，平均家庭成员人数从2008年的3.4人递减到2018年的3. 1人。

建屋局自1968年起，每五年进行一次组屋住户抽样调查，通过研究和分析组屋居民人口形态的转变，供当局日后检讨政策和制定新政策时参考。最近这次调查是在2018年1月至9月间进行，共有近8000户家庭参加。

组屋住户组成方面，尽管两代或多代同堂家庭的占比有所减少，逾86％住户仍由核心家庭或大家庭组成。

独居住户则越来越多，从2008年的8.0％增至2018年的11.9％，主要是年长者和单身者。建屋局指出，这是因为我国人口老龄化，加上该局早前已放宽政策，让单身者也能购买新的二房式单位。

调查也发现，更多年轻居民期望提升住房，每十名未满35岁的年轻居民当中，就有七人希望升级至更大的房型、私宅，或是从租赁单位迁至售出单位。

相较之下，每十名年长居民当中，近八人对目前的组屋房型感到满意。

建屋局指出，各年龄层居民对住房的抱负不同，较年轻居民未来的工作日子更长、收入潜能更高，更可能有较大的抱负。